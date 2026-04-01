وزارة الامن: ضبط شحنة کبیرة من أجهزة التجسس والاتصالات، واعتقال عدد من الانفصالیین

وأفادت وكالة إيلنا إن قسم العلاقات العامة بوزارة الامن أعلنت في بيان لها اليوم الأربعاء 1 نيسان / ابريل إنه تم ضبط شحنة كبيرة من أجهزة التجسس والاتصالات التابعة للعدو الصهيو أمريكي في محافظة أذربايجان الغربية، واعتقال 8 أعضاء من جماعتين إرهابيتين انفصاليتين، واعتقال جاسوس أجنبي."

وفيما يلي ملخص للضربات التي استهدفت المرتزقة الأمريكيين الصهاينة في محافظة أذربايجان الغربية:

1) ضبط شحنة من معدات الاتصالات المتطورة لأغراض التجسس وذلك بعد رصدها من قبل قوى الأمن عند دخولها البلاد من الحدود الشمالية الغربية. وتضمنت هذه الشحنة 45 جهاز اتصالات من إنتاج شركات أمريكية وصهيونية، وكانت في طريقها إلى داخل البلاد لتوزيعها في مناطق مختلفة.

2) تحديد هوية 8 أعضاء من جماعات إرهابية انفصالية في محافظة أذربايجان الغربية واعتقالهم: وقد تم تحديد هوية الإرهابيين واعتقالهم بناءً على معلومات استخباراتية من قوات وزارة الأمن.

كان أربعة من هؤلاء المرتزقة التابعين للعدو الصهيوني الأمريكي من مدينة بيرانشهر، وقد تم اعتقالهم أثناء محاولتهم إرسال إحداثيات مواقع القوات الدفاعية الإيرانية إلى العدو. كما تم التعرف على أربعة أعضاء آخرين من الجماعات الانفصالية في مدينتي أورمية وأوشنوية، وأُلقي القبض عليهم.

3) التعرف على جاسوس يعمل لصالح العدو الصهيوني الأمريكي في أذربيجان الغربية، واعتقاله؛ وقد تم تجنيد هذا الجاسوس بهدف التجسس على الأهداف التي يحتاجها العدو الصهيوني الأمريكي، وقد تم التعرف عليه واعتقاله في مدينة بيرانشهر من قبل إدارة الأمن العام .

