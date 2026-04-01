قلب الأراضي المحتلة تحت الضربات الصاروخية في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 89

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها مساء الاربعاء: اهتز قلب ومركز الأراضي الفلسطينية المحتلة، استكمالاً للموجة الـ 89 من عملية "الوعد الصادق 4" بالنداء المبارك "يا حيدر الكرار"، إهداءً لروح الادميرال الشهيد علي رضا تنكسيري ولجميع رجال الدولة والعاملين في مختلف الوزارات الذين يقدمون هذه الأيام مساعدات جليلة للشعب، وذلك تحت وابل من الصواريخ الثقيلة والنقطوية من طراز "قيام" و"عماد" وصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس الحربية.

واضافت: إن عمليات الاطلاق المتواصل للصواريخ من قبل الحرس الثوري خلقت خيمة من النار امتدت من "رامات غان" إلى "حولون" و"بالماخيم" و"بني براك" شرق تل أبيب، وضاعفت من حالة الفزع بين سكان الكيان الصهيوني الذين باتوا يعيشون من صافرة إنذار إلى أخرى.

وتابعت: ان قوع الصهاينة في شرك الشوارع أثناء الهروب الجماعي نحو الملاجئ، واشتباكاتهم للدخول إليها، والبقاء الطويل في الأقبية تحت الأرض، هو أكبر عيدية قدمها نتنياهو وترامب المجرمان للمواطنين الإسرائيليين في ليلة عيد الفصح اليهودي.

واكدت ان عمليات اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ستستمر ضد المواقع الممتدة من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جنوبها، وسيتم تدريجياً فتح ابواب مستودعات الأسلحة لدى الحرس الثوري في الأيام والأشهر القادمة، وقال مخاطبا الاعداء: جهزوا ملاجئكم.

