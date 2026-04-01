قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني البطل مزج "نوروز" هذا العام بالملحمة والاباء

وفي رسالة وجهها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي بخصوص يوم الجمهورية الإسلامية ويوم الطبيعة ، حيا سماحته ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أعتاب يوم الطبيعة، ودعا الشعب الإيراني إلى غرس شتلات بنية شهداء الحرب المفروضة الثالثة، معتبراً هذا الإجراء رمزاً للإعمار والأمل ورداً وطنياً على الأعداء وقتلة الأطفال.

وجاء في رسالة سماحته: لقد مزج الشعب الإيراني البطل نوروز هذا العام بالملحمة والاباء، ويستقبل يوم الطبيعة بعد إحياء ذكرى الأول من إبريل؛ يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والآن، إذ لا يراعي العدو الأمريكي والصهيوني الدنيء وعديم الرحمة أي حدود إنسانية أو أخلاقية في وحشيته، بل واستهدف حتى الطبيعة والبيئة في وطننا العزيز بالهجوم والأذى، فإن كل حركة في مسار تعزيز العمران وبناء مستقبل إيران المشرق تُعد إجراءً لائقاً وضرورياً.

واضاف: من جملة هذه الأعمال المستحسنة، أن يبادر الناس في جميع المدن والقرى، بمساعدة بعضهم البعض وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية، بدءاً من يوم الطبيعة وحتى نهاية الربيع، ولا سيما أيام شهر إبريل، إلى غرس الأشجار المثمرة والقيام بالعناية اللاحقة اللازمة لها.

وتابع: لقد استشهد أطفال مدرسة "شجرة طيبة" الأبرياء بوحشية على أيدي الأمريكيين والصهاينة الاشرار قتلة الأطفال ؛ إلا أن الشعب الإيراني، وبنية كافة الشهداء، لاسيما شهداء الحرب المفروضة الثالثة، يغرس شتلات الأمل في ربوع أرضه، لتتحول كل واحدة منها في السنوات القادمة إلى شجرة طيبة وشجرة مثمرة، بإذن الله.

