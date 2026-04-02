بقائي: العدو الصهيوني الاميركي ارتكب المئات من جرائم الحرب ضد ايران

وكتب بقائي، في منشور على منصة "إكس"، رداً على تقارير وسائل الإعلام الأمريكية حول استخدام أمريكا لصاروخ جديد في الهجوم على ملعب "لامرد" الرياضي (بمحافظة فارس) واستشهاد 21 رياضياً ناشئاً : هذا ليس نموذجاً منعزلاً للقسوة والوحشية؛ بل هو جزء من نمط منهجي بربري خلال الحرب غير القانونية ضد إيران.

واضاف: على مدار الـ 33 يوماً الماضية، استهدف المعتدون أكثر من 600 مدرسة ومركزاً تعليمياً، بما في ذلك مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب والقاعة الرياضية في لامرد بمحافظة فارس.

وتابع: إن مفهوم "جريمة حرب" قاصرٌ تماماً عن وصف هذه الجرائم. وبالنظر إلى الخطابات الحاقدة للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ضد الإيرانيين، كأمة وهوية، فإن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جريمة "الإبادة الجماعية".

endNewsMessage1