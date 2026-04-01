كمالوندي: الهجوم على منشآت الماء الثقيل الإيرانية هو بالتأكيد جريمة حرب
وردا على قصف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للمنشآت النووية والماء الثقيل في إيران أكد "كمالوندي" في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: إن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات يتنافى كليا مع الأصول الدولية، وهذا العمل يندرج قطعا ضمن جرائم الحرب، مضيفا: نحن بصدد التوثيق القانوني لهذه الجرائم.
وأشار إلى إعداد التوثيقات القانونية لملاحقة بعض الأفراد في إطار القوانين المحلية وفي المحافل الدولية، مضيفا: لقد قدمنا آراءنا بصفتنا منظمة في مستويات مختلفة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية وغيرها من المراجع، كما تقوم وزارة الخارجية والمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية بالمتابعات اللازمة.