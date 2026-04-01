تجارة ایران الخارجیة بلغت نحو 110 ملیار دولار

وأفادت إيلنا اليوم الأربعاء نقلا عن العلاقات العامة لجمارك إيران، بلغ الوزن الإجمالي للتجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة 191 مليونا و588 ألف طن.

وبحسب هذا التقرير، من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد في عام 2025، خُصص 150 مليونا و508 آلاف طن بقيمة 51 مليارا و657 مليون دولار للصادرات غير النفطية و41 مليونا و80 ألف طن بقيمة 58 مليارا و16 مليون دولار للواردات.

کما ورد في جزءٍ آخر من التقرير، أنه خلال هذه الفترة جرى ترانزيت 20 مليونًا و516 ألف طن من البضائع عبر إيران.

