بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية؛ الخارجية: الشعب الإيراني يُظهر مجددا وحدته وتكاتفه في مواجهة أعداء هذه البلاد

وأكدت الخارجية إنه في ظلّ مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحرب الظالمة المفروضة عليها من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أظهر الشعب الإيراني العظيم مرة أخرى عظمة بصيرته وإيمانه ووطنيته، ومن خلال دعمه الذكي والحاسم للمدافعين عن الوطن، يُظهر وحدته وتكاتفه في مواجهة أعداء هذه البلاد.

وقالت الخارجية في بيان لها بهذه المناسبة:

يُعدّ الثاني عشر من فروردين، ذكرى تأسيس النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تجسيدًا راسخًا لإرادة الشعب الإيراني العظيم في تحقيق المثل العليا للاستقلال والحرية، ونقطة تحول في تاريخ إيران المعاصر؛ اليوم الذي اختار فيه الشعب الإيراني، بتصويته الحاسم، طريق الديمقراطية الدينية، وبرز نموذج جديد للحكم قائم على الإرادة الوطنية والقيم الأخلاقية الإسلامية.

وفي ظلّ ما تواجهه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حربٍ ظالمةٍ مفروضةٍ من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضدّ الشعب الإيراني، أظهر الشعب الإيراني العظيم مرةً أخرى عظمة بصيرته وإيمانه ووطنيته، وبدعمه الذكي والحاسم لحُماة الوطن، يُظهر وحدته وتضامنه في مواجهة أعداء هذه البلاد.

وانطلاقاً من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية، وهي "الشرف والحكمة والمصلحة"، وامتثالاً تاماً لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، تؤكد وزارة الخارجية عزمها الراسخ على الدفاع عن استقلال إيران وسيادتها ومصالحها وأمنها الوطني، وتمضي قدماً في هذا الاتجاه بالتنسيق والتعاون مع جميع أركان النظام، بما في ذلك المدافعين الأوفياء عن الوطن.

