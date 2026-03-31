بقائي: الهجوم على مصنع الأدوية جريمة ضد الإنسانية

وكتب إسماعيل بقائي، في مدونة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على منصة أكس، حول الهجوم الاجرامي للعدو الصهيوني الاميركي على مصنع للأدوية في طهران: "إن الهجوم على مصانع الأدوية يتماشى مع العقوبات الظالمة التي حرمت الإيرانيين من الأدوية الأساسية لعقود".

وأضاف: "إن الهجوم على مصنع الأدوية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ينبغي على أولئك الذين يصرفون الرأي العام عن حقائق هذه الحرب غير الشرعية من خلال تسليط الضوء على قضية ارتفاع أسعار النفط والغذاء من جانب واحد أن يحذروا من أن يصبحوا شركاء في هذه الجرائم.

