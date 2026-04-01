الحرس الثوري يهاجم بالمسيرات والصواريخ مكان اقامة الطيارين الأمريكيين

وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: رداً على الهجمات الجوية الجبانة والشريرة التي شنها الجيش الارهابي الامريكي على إيران، استُهدفت، بفضل الله، أماكن إقامة وتجمع طاقم سرب الطائرات الأمريكية المتمركز في قاعدة الخرج السعودية، بعملية مشتركة بالطائرات المسيرة والصواريخ نفذتها القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

واضاف: أسفرت هذه العملية عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 200 عنصر من القوات المعتدية للجيش الأمريكي الارهابي. وبالنظر إلى نوع المهمة، فإن عدداً كبيراً من هؤلاء هم طيارو الطائرات المقاتلة.

