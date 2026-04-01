قالیباف: حلم الامیرکیین المقیت بشان ایران لن یتحقق ابدا

وردا على تصريحات وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو الخادعة الذي ادعى بان "ايران كان بامكانها ان تكون دولة مختلفة لو انفقت مالها على شعبها بدلا عن السلاح"، كتب قاليباف في منشور على منصة اكس: ان هذا هو الحلم الاميركي الذي لن يتحقق ابدا.

واضاف قاليباف متهكما على كلام وزير الخارجية الاميركي الذي يقول لسان حاله: لو لم ينفقوا (الايرانيون) مالهم على السلاح... لكان الامر رائعا جدا بالنسبة لنا (للاميركيين)، فحينها كنا سنسيطر على حقول نفطهم كلها في غضون 48 ساعة . نعم 48 ساعة. ولزودنا الاسرائيليين بالسلاح لخلق اكثر من غزة في ايران.

وختم قاليباف منشوره بالقول : هذا هو الحلم الأمريكي الحقيقي .. أضغاث أحلام.. لن تتحقق أبدا.

