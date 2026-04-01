قائد الثورة الاسلامية يؤكد استمرار دعم إيران للمقاومة في مواجهة العدو الاميركي الصهيوني

وأشار السيد الخامنئي في رسالته إلى أن الصمود والاستقامة أمام أعتى أعداء الأمة الإسلامية، من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، تعد من أبرز صفات الإمام القائد الشهيد. كما نوّه بالاستمرار في مسيرة المقاومة طوال سنوات قيادة هذا القائد، مع تقديم شهداء غالين مثل الحاج قاسم سليماني وبقية القادة الكبار في الحرس الثوري والجيش، كدليل على مصداقية هذا النهج.

وأكد أن تاريخ المقاومة الإسلامية مليء بالنضال والشجاعة والتضحيات، حيث قدم قادة المقاومة حياتهم في سبيل الدفاع عن الأمة دون خوف من أي تهديد. وأضاف أن قادة حزب الله، من الشهيد الشيخ راغب حرب، والسيد عباس الموسوي، وصولاً إلى السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، كانوا نماذج حقيقية لهذا النهج الثابت.

وخاطب قائد الثورة الاسلامية، الأمين العام لحزب الله قائلاً إن سماحته يقود اليوم الحركة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المقاومة، مؤكداً ثقته في حنكته وذكائه وشجاعته لإفشال مخططات العدو الصهيوني وسحقها، وإعادة الفخر والهناء للشعب اللبناني.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة على خطى الإمام الراحل والقائد الشهيد استمرار دعم المقاومة ضد العدو الصهيوني والأمريكي، مع تمنياته بالتوفيق لجميع الإخوة المجاهدين.

