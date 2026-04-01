إيران: إجراءات أستراليا تمثل تحريفا فاضحا للقانون الدولي

وجاء في رسالة "إيرواني":إن الاجراءات التي اتخذتها استراليا تحت عنوان حق الدفاع الجماعي ليست غير ذات صلة وفاقدة للاساس وغير قابلة للتبرير فحسب، بل تمثل تحريفا فاضحا للقانون الدولي ويمكن ان تعد في حكم عمل عدواني.

وأضاف: إن أستراليا وصفت، على نحو متحيز، الهجمات غير القانونية على إيران بأنها مجرد ضربات أولية وتعمدت الامتناع عن الإشارة إلى المبتدئين الحقيقيين للعدوان، الولايات المتحدة والکیان للصهیوني.

وأكد: إن هذا الحذف المتعمّد جاء في إطار صناعة رواية كاذبة، تهدف إلى إخفاء المسؤولية وتحريف الوقائع وقلب الحقيقة القانونية والأخلاقية، من خلال تصوير الضحية على أنها المعتدية والمعتدين على أنهم ضحايا.

