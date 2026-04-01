القوات المسلحة الیمنیة أعلنت تنفیذ هجوم صاروخی على أهداف إسرائیلیة بالتنسیق مع إیران وحزب الله

وقال سريع في بيان صحفي: "نفذنا قصفًا بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة للعدو الصهيوني، وذلك في عملية مشتركة مع إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأوضح المتحدث أن هذه العمليات تأتي في إطار إسناد جبهات المقاومة في إيران والعراق ولبنان وفلسطين، مشيرًا إلى أن تصعيد العدو لعدوانه وجرائمه واعتداءاته على لبنان وإيران والعراق وفلسطين "لن يدفعنا إلا للمزيد من التصعيد العسكري".

وشدد العميد سريع على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية "مستمرة ومتصاعدة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

endNewsMessage1