مباحثات بين عراقجي ووزيري خارجية تركيا وآذربايجان

وأجری وزير خارجية جمهورية آذربايجان، جيحون بايراموف مباحثات عبر الهاتف مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب الطرفان خلال هذا الاتصال عن قلقهما العميق إزاء الأوضاع الإقليمية المتوترة جراء الحرب الإرهابية الأمريكية الصهيونية ضد إيران، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للوقف السريع للصراعات العسكرية في المنطقة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا

وتباحث عباس عراقجي وهاكان فيدان، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، مساء اليوم خلال اتصال هاتفي، بشأن آخر التطورات الجارية في المنطقة وتداعيات استمرار العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني ضد إيران.

