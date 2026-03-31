الرئيس بزشكيان يشيد بوقوف الشعب العراقي بشجاعة الى جانب الشعب الايراني
اشاد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بوقوف الشعب العراقي بشجاعة الى جانب الشعب الايراني في الحرب الظالمة المفروضة على ايران من قبل العدو الصهيوني الاميركي.
وجاء في منشور كتبه الرئيس بزشكيان على منصة "اكس": شعب العراق المسلم وقف بشجاعة الى جانب ايران في هذه الحرب الظالمة؛ وقفة لم تفرضها الجغرافيا، بل صاغتها وحدة التاريخ والهوية والقيم الدينية.
واضاف: اشد بحرارة على ايدي ابناء الشعب العراقي والمسؤولين والمجاهدين في ارض الرافدين.
نثمن صمودكم ونعتز بعهدنا.