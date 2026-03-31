متحدث مقر "خاتم الانبیاء" مخطابا الاعداء: امانیکم بالسیطرة على مضیق هرمز ستُقبر معکم

وقال العقيد ذوالفقاري في تصريحه اليوم الثلاثاء: أن التقديرات الخاطئة للرئيس الأميركي وقادة الكيان الصهيوني المجرم دفعتهم إلى التوهم بتقييم الشعب الإيراني البطل والمقارع للعدو والقوات المسلحة الإيرانية المقتدرة والشجاعة، وفق حساباتهم المادية والدنيوية.

وذكر بأن مثل هذه الحسابات الخاطئة جعلت الحضور الجماهيري الحماسي غير المسبوق للشعب الثوري والأبي في الشوارع وكذلك اقتدار القوات المسلحة وصمودها الشبيه بالمعجزة في ميدان القتال، أمورا غير قابلة للتنبؤ بالنسبة إلى العدو.

كما أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي: أن هذا الخطأ الاستراتيجي من جانب الأعداء الأميركيين والصهاينة تجاه إيران الإسلامية قد جعلهم في موقع المهانة ومسار الهلاك.

وأضاف: أن هؤلاء، بأوهامهم وتصوراتهم الواهية، يظنون أن بإمكانهم، عبر الحرب الدعائية واستعراض أسلحة ومعدات عسكرية تبدو متطورة، وكذلك عبر اغتيال الأطفال والنساء والرجال والعلماء وقادة القوات المسلحة الشجعان في البلاد، أن يفرضوا الاستسلام على إيران المقتدرة والشامخة، التي لم تنحنِ عبر تاريخها أمام أعدائها، أو أن يحققوا، على حد زعمهم الباطل، السيطرة على مضيق هرمز، غير أن هذه الاماني ستُقبر معهم.

وختم العقيد ذو الفقاري، قائلا: فليعلم الأعداء المهزومون أن الشعب الايراني المقاوم واليقظ وابناءه في القوات المسلحة الباسلة قد اثبتوا انه سوف تقطع قدم اي معتد على ارضهم وسيمرغ وجهه في تراب الخزي والمذلة.

