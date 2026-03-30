الحرس الثوري : استهداف مراكز قيادة وحظائر مسيّرات بصواريخ إيرانية؛ ضمن الموجة 87 من عملية «الوعد الصادق 4»

واضاف الحرس الثوري في بيان له اليوم الاثنين : إن الموجة الـ87 من العملية، التي نُفذت تحت شعار «يا أبا عبد الله الحسين (ع)» وإهداءً إلى الشهيد الأدميرال تنغسيري وسائر شهداء القوة البحرية بالحرس، استهدفت مراكز قيادة وسيطرة وحظائر للمسيّرات ومستودعات دعم تسليحي ومواقع اختباء عسكريين وطيارين أمريكيين‑صهاينة في مناطق مختلفة.

وأوضح البيان، أن "الهجمات اصابت، من بين الأهداف، خمسة قواعد أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مراكز عسكرية في جنوب ووسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك خليج حيفا، كريات شمونة، تل أبيب، بئر السبع، ديمونا، الخرج، الجفير، فيكتوريا وغيرها".

وأضاف، أن "الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ بالستية تعمل بالوقود السائل والصلب من طراز «عماد» و«قيام» و«خرمشهر‑4»، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية".

ونوه البيان إلى أن "هذه العملية المركبة والمتواصلة ومتعددة المراحل بدأت منذ فجر الليلة الماضية وما تزال مستمرة".

كما دان الحرس الثوري الهجوم، غير المشروع وغير المتعارف عليه الذي نفذه جيش الكيان الصهيوني ضد منشآت تحلية المياه في الكويت، معتبراً أنه «دليل على دناءة الاحتلال الصهيوني». وأكد أن القواعد والقوات الأمريكية وكذلك المراكز العسكرية والأمنية التابعة للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد أهدافاً لرد إيران القوي.

ودعا الحرس الثوري في ختام بيانه أن، دول منطقة غرب آسيا أن تكون يقظة إزاء الفتنة التي يثيرها التيار الأمريكي‑الصهيوني لزعزعة استقرار المنطقة وتدميرها.

