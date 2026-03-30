متحدث مقر "خاتم الأنبیاء (ص) : استهداف محطة تحلیة المیاه في الکویت دلیل على دناءة الصهاینة

وأعلن العقيد ذو الفقاري اليوم الاثنين أن الاعتداء الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني على محطة تحلية المياه في دولة الكويت، بذريعة اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي وقع خلال الساعات الماضية، يعد دليلا على دناءة وانحطاط الاحتلال الصهيوني.

وأكد متحدث مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي : إننا نعلن بأن القواعد والقوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة، إضافة إلى البنى التحتية والمنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية التابعة للكيان الصهيوني، ستبقى أهدافا لردنا القوي.

كما أشار ذوالفقاري بأنه "ينبغي على دول منطقة غرب آسيا أن تتحلى باليقظة إزاء محاولات الفتنة التي يقودها الأعداء الأمريكيون والصهاينة لزعزعة استقرار المنطقة وتدميرها، وأن تعمل على إنهاء وجود الجيش الأمريكي الإجرامي والصهاينة المحتلين في المنطقة".

