سفیر إیران لدى الأمم المتحدة : استهداف المنشآت المدنیة مثال على الإرهاب الممنهج

إيرواني" أعلن في رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن الدولي عن تعرض منشآت صناعية مدنية إيرانية لهجمات جوية "إسرائيلية" بتاريخ 27 آذار/ مارس ضمن العدوان المستمر من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها، مبينا ان هذه الهجمات استهدفت شركتي "فولاد مباركة" و"فولاد خوزستان" للصلب ما تسبب في أضرار لوحدات الإنتاج والبنى التحتية المرتبطة بها، وهي منشآت أساسية للقطاع الصناعي المدني.

وأكدت الرسالة، بأن استهداف البنى التحتية المدنية ليس بحادث جديد، إذ تم منذ 28 شباط/فبراير استهداف المنشآت غير العسكرية بشكل ممنهج، بما في ذلك مستودعات النفط في طهران ومنشآت الغاز في منطقة "بارس الجنوبي" يومي 7 و 18 آذار/مارس، وهي منشآت حيوية لإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد الوطني ورفاهية ملايين المدنيين.

واعتبر المندوب الايراني، أن هذه الهجمات تمثل إرهابا ممنهجا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتستهدف تدمير مقومات الحياة الأساسية للسكان المدنيين، وتهدف إلى الضغط الاقتصادي وخلق حالة من عدم الاستقرار الشامل.

كما أكدت رسالة طهران بأن هذا السلوك يرقى الى جريمة حرب يتحمل منفذوها المسؤولية الجنائية الفردية؛ داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ عدة إجراءات على وجه العجالة، بما يشمل :-

- الإدانة بوضوح للهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على المنشآت المدنية، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

- اتخاذ تدابير مناسبة وفق القانون الدولي لضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

- إلزام أمريكا و"إسرائيل" التعهد الكامل بالشرعية الدولية ووقف جميع الاجراءات غير القانونية ضد المنشآت الصناعية الإيرانية.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب العدوانية ضد إيران وحماية المنشآت والمدنيين من أي هجمات مستقبلية.

كما شددت رسالة ايرواني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها المكفول وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن سيادتها وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضيها ومصالحها الحيوية.

