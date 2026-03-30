الادميرال تنكسيري يلتحق بركب شهداء العدوان الصهيو-امريكي

نقلا عن الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامیة، انه جاء في بيان حرس الثورة الاسلامية: التحق الأدميرال "علي رضا تنكسيري"، قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية، بركب الشهداء متأثرا بجراحه البليغة.

واضاف البيان: وبعد الضربات الشديدة التي وجهها الحرس بقيادة الادميرال "تنكسيري" والتي أدت الى تدمير منشآت وبنية تحتية هامة للعدو وإسقاط طائرة مقاتلة أمريكية،تعرض الادميرال تنكسيري لهجوم من الاعداء المعتدين أثناء تنظيمه وتعزيزه للقوات وتدعيمه للدفاع عن الجزر والسواحل.

وذكر البيان أيضا: قد اعتاد شعبنا على الشهادة وتعلم أن جبهة الحق التي لم تتوقف قيد انملة برحيل أبرز واعظم الشخصيات في تاريخ البشرية وأعظم القادة الروحيين كالامامين الخميني والخامنئي، بل استمرت بقوة أكبر في طريقها؛ وبشهادة قادة الميدان ستواصل طريقها بحزم وقوة اكبر.كما أثبت مقاتلو البحرية في حرس الثورة الاسلامية هذه الحقيقة في هذه الأيام في غياب هذا القائد الشجاع، بضربات ساحقة وإدارة حاسمة ومستمرة في مضيق هرمز.

وتابع : القوات التي تملك سجلا عظيما وحافلا في احباط عمليات القوى العظمى بمرافقة ناقلات النفط، وذلك عبر استخدام هذه القوات أبسط الأسلحة وتدمير عدة سفن حربية أمريكية خلال الدفاع المقدس (الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام البائد على ايران 1980-1988)،.

وذكر البيان : مما يذكره شعبنا هو بطولات أسر الجنود الأمريكيين والبريطانيين وأخذ سفن العدو كغنائم، فكل مقاتل منهم هو تنكسيري؛ وسنرى في الأيام والشهور القادمة ما ستفصح عنه الأيام من شواهد ومفاجأت.

وأكد حرس الثورة الاسلامية في بيانه: نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله)، وإلى الشعب الإيراني الأبي، وإلى المجاهدين في القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية والجيش الباسل. ونعاهد الشعب الإيراني، الذي يسطر في هذه الايام والليالي أعظم الملاحم في التاريخ وبأننا لن نهدأ حتى يُباد العدو تماما ويحرر القدس الشريف.

