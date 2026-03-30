الخارجیة الإیرانیة: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن والمطالب الأمریکیة غیر منطقیة

وقال بقائي في تصريحات: " لم نجْرِ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن. ما طُرح كان عبارة عن رسائل تلقيناها عبر وسطاء تفيد برغبة أمريكا في التفاوض.. لا أعلم كم عدد من يأخذ ادعاءات الدبلوماسية الأمريكية على محمل الجد! موقفنا واضح، بخلاف الطرف الآخر الذي يغيّر مواقفه باستمرار".

وأكد أن "إيران كانت واضحة منذ البداية، ونحن نعلم جيدًا ما هو الإطار الذي نريده. ما نُقل إلينا كان مطالب مبالغًا فيها وغير منطقية".

ولفت إلى أن "الاجتماعات التي تعقدها باكستان هي ضمن إطار أنشأته بنفسها، ولم نكن مشاركين فيها. ومن الجيد أن تكون لدى دول المنطقة رغبة في إنهاء الحرب، لكن عليها أن تدرك من الذي بدأها".

