قائد البحرية الإيرانية: مضيق هرمز والخليج الفارسي تحت السيطرة الكاملة

وصرح الأدميرال إيراني اليوم الأحد أمام القوات المنتسبة لوحدات الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع الجوي التابعة لسلاح البحر الايراني، أن ناقلة الطائرات الامريكية "أبراهام لنكولن" قد تعرضت سابقا لهجمات صاروخية متعددة من قبل البحرية الإيرانية، ما أجبر الأمريكيين على التراجع مئات الأميال عن المياه الإقليمية للجمهورية الاسلامية نتيجة مخاوفهم من تعرض سفنهم الى صواريخ ايرانية.

وأضاف، أن أي تواجد لهذه المجموعة على طول سواحل مكران سيتعرض لرد إيراني باستخدام صواريخ ساحل-بحر انتقامية من قبل البحرية الإيرانية.

وأشار هذا القائد العسكري رفيع المستوى، إلى تعتيم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بشأن القيود والأضرار المحتملة لوحدات السفن التابعة لها في المنطقة؛ مؤكدا بأن كل مواقع وتحركات مجموعة "أبراهام لنكولن"، بالإضافة إلى طلباتها من دول المنطقة لتأمين الدعم اللوجستي، تقبع لمراقبة دقيقة ومستدامة.

وختم "الأدميرال إيراني" تصريحاته بالتأكيد على، أن شرق مضيق هرمز وبحر عمان، بوصفهما مدخلا لمضيق هرمز والخليج الفارسي، يقعان تحت السيطرة الكاملة للبحرية الإيرانية؛ مخاطبا العدو : إننا بانتظار لحظة الانتقام منكم!

