الحرس الثوري: اصطياد طائرة "آواكس" الاميركية تم بالطائرة المسيرة "شاهد 136"
كشفت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان مساء الاحد بان الطائرة المسيرة "شاهد 136" التابعة للحرس الثوري هي التي اصطادت طائرة الـ آواكس الاميركية في السعودية.
وجاء في البيان الصادر: ان طائرة E-3 المعروفة باسم آواكس والبالغ سعرها 700 مليون دولار كانت بصدد الهروب من قبضة القوات البحرية للحرس الثوري وكذلك القوات الجوفضائية للحرس الثوري حينما اصطادته طائرة مسيرة من طراز "شاهد 136" البالغ سعرها 20 الف دولار.
واضاف: في هذه العملية لم يتم فقط تدمير هذه الطائرة العملاقة وغالية الثمن بل تضررت ايضا طائرات اخرى كانت بالقرب من المكان.