عراقجي: العدو الاميركي الصهيوني يستهدف الجامعات بسبب اليأس والعجز

وعلق عراقجي في منشور له على منصة "اكس" على استهداف الجامعات من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وصرح بأنه لا يزال الكيان الصهيوني وشريكه المتواطئ والمجرم يعتقدان أنه بإمكانهما تدمير العلم عبر القصف.

وأضاف، يتجلى هذا الوهم بوضوح في اغتيال العلماء الإيرانيين، والهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، والآن أيضاً في استهداف الجامعات.

وختم عراقجي منشوره بالقول: عليكم قبول حقيقة واحدة وهي إن إجراءاتكم نابعة تماماً من اليأس والعجز ولن تؤدي إلى أي نتيجة، بل إنها ستزيد من عطش المعرفة وإرادة التقدم العلمي لدى الإيرانيين أكثر مما مضى.

