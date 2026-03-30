مقر "خاتم الأنبياء (ص)": سنوجه ضربات أقوى للعدو في الأيام المقبلة

وجاء في البيان تلاه المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي العميد إبراهيم ذو الفقاري: استكمالاً للعمليات العسكرية الملحمية للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلقت الموجة الـ86 من عملية الوعد الصادق 4 على مراحل، بهجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة نفذته القوات الجوفضائية والبحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، وبالنداء المبارك "يا إله العالمين"، ضد أهداف أمريكية وصهيونية في المنطقة.

واضاف: في المرحلة الأولى من هذه العملية، استُهدفت البنية التحتية للعمليات الجوية والطائرات المسيرة ومخازن الأسلحة في القواعد الأمريكية في فيكتوريا وعريفجان والخرج بالمنطقة بالصواريخ والمسيرات.

وتابع: في المرحلة التالية، استُهدفت وأصيبت بدقة بدقة مخابئ القوات الإرهابية التابعة للجيش الأمريكي والكيان الصهيوني وحزب كومله في مناطق متفرقة، منها عراد والنقب وتل أبيب والأسطول البحري الخامس والظفرة وأربيل.

واضاف: كذلك، ردًا على الأعمال العدائية للجيش الأمريكي الإرهابي، وعقب تدمير طائرات التزويد بالوقود في قاعدة الخرج بالسعودية، تم تدمير طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا (أواكس) من طراز E-3G، التي تعتبر طائرة الاستطلاع والقيادة والتحكم الجوي، تدميرًا كاملًا، كما لحقت أضرار جسيمة بطائرات مجاورة أخرى.

واردف: إضافةً إلى ذلك، اعترضت يوم السبت منظومات الدفاع الجوي المتطورة التابعة للحرس الثوري، تحت إشراف وتوجيه شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في خرم آباد، طائرتين مسيرتين من طراز أوربيتر وأسقطتهما.

واضاف: اثر انتشار أعمدة الدخان والانفجارات في المنطقة، فضلًا عن صور حطام الطائرات الأمريكية المدمرة، لم تتمكن السلطات ووسائل الإعلام في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة من اخفاء الدمار الناجم عن الهجمات الإيرانية.

وتابع: استهدف مقاتلو الجيش الإيراني البواسل، منذ فجر الاحد، مخازن معدات الدعم ومساكن القوات الأمريكية الإرهابية في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بالطائرات المسيرة.

واوضح انه نظرا لموقعها الاستراتيجي في شرق الأردن، تُعدّ قاعدة الأزرق منصة عملياتية حساسة وهامة، تضمّ تشكيلة من الطائرات المقاتلة والنقل لتنفيذ ضربات جوية، كما تُشكّل أحد أهم مراكز القيادة العملياتية ضد إيران.

واضاف: في الوقت نفسه، نجحت قوات الدفاع الجوي للجيش في اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية معادية شرق مضيق هرمز وإسقاطها وتدميرها.

واكد انه بمشيئة الله ودعم الشعب الإيراني الباسل، ستوجّه القوات المسلحة الإيرانية القوية، بفضل الله، ضربات في المستقبل أكثر تدميرا وأقوى وأكثر فاعلية للمعتدين الصهاينة والأمريكيين.

وختم البيان: لقد أثبتنا في تاريخ بلادنا أن كل معتدٍ هاجم وطننا الحبيب لم ينجُ، واليوم نحن أقوى وأعظم مما كنا عليه في الماضي.

endNewsMessage1