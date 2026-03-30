قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري: ردنا على استهداف البنية التحتية للبلاد جارٍ حاليا
نشر قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية قائمةً بالهجمات الانتقامية التي شنّها الحرس الثوري على البنية التحتية للعدو، مؤكدا بان الرد على استهداف البنية التحتية الإيرانية جارٍ بتدمير الصناعات الاستراتيجية المتعلقة بالعدو الصهيوني-الأمريكي في المنطقة.
وكتب العميد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية، على حسابه في منصة ايكس للتواصل الاجتماعي، مساء الاحد: الرد على الهجمات على البنية التحتية الإيرانية جارٍ حالياً بتدمير الصناعات الاستراتيجية المتعلقة بالعدو الصهيوني-الأمريكي في المنطقة. حتى الآن: الصناعات الكيميائية نيعوت حوواف في الأراضي المحتلة، ومصفاة نفط، ومجمعان للصلب، ومجمعان ضخمان للألمنيوم، وهذه الهجمات المؤلمة مستمرة حتى نرى الألم في عيونكم.