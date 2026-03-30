قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري: ردنا على استهداف البنية التحتية للبلاد جارٍ حاليا

وكتب العميد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية، على حسابه في منصة ايكس للتواصل الاجتماعي، مساء الاحد: الرد على الهجمات على البنية التحتية الإيرانية جارٍ حالياً بتدمير الصناعات الاستراتيجية المتعلقة بالعدو الصهيوني-الأمريكي في المنطقة. حتى الآن: الصناعات الكيميائية نيعوت حوواف في الأراضي المحتلة، ومصفاة نفط، ومجمعان للصلب، ومجمعان ضخمان للألمنيوم، وهذه الهجمات المؤلمة مستمرة حتى نرى الألم في عيونكم.

