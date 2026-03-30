قاليباف تعليقا على احتجاجات الاميركيين "لا للملك": نرحب بانضمامكم الينا

وكتب قاليباف في منشور على منصة "اكس" تعليقا على المظاهرات الحاشدة للشعب الاميركي بعنوان "لا للملك": نرحب بانضمامكم الينا! اننا ومنذ 47 عاما نطلق شعار «No kings».

واضاف: خلال اليومين الاخيرين، جرت واحدة من اكبر الاحتجاجات في تاريخ اميركا ردا على سياسات ترامب العنجهية وغير القانونية بشعار "لا للملك" في 3 الاف مدينة اميركية بمشاركة اكثر من 8 ملايين محتج اميركي.

