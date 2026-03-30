بقائي: المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عبر وسطاء غير منطقية للغاية

وأوضح إسماعيل بقائي، أن التجارب السابقة أظهرت غياب أي ضمانات أمنية، مؤكداً ضرورة اعتماد إيران على قدراتها الذاتية لضمان أمنها، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي هجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضاف، أن ايران تمتلك خبرة في التعامل مع خصومها، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران واشنطن وتل أبيب، وأنها تعرف كيفية الرد وتجاوز الأزمات.

وشدد بقائي، على أن الصواريخ الإيرانية لا تستهدف الدول العربية أو الإسلامية، بل توجه نحو القواعد العسكرية والمواقع التي يستخدمها الأمريكيون والإسرائيليون ضد إيران.

وفيما اذا كانت لديه رسالة يوجهها الى ترامب قال: لا رسالة لي الى المسؤولين الاميركيين لكنني اقول للشعب الاميركي؛ هذه الحرب هي حرب اهواء. هذه الحرب ليست حرب الشعب الاميركي ضد الشعب الايراني. هذه الحرب تم جر اميركا اليها من قبل اسرائيل. هذه الحرب فُرِضت على المنطقة، وليست لايران اي علاقة بما جاءت به من مصائب للمنطقة واقتصاد العالم.

واكد انه على اميركا ان تتحمل مسؤولية جميع هذه التداعيات وقال: هذه الحرب تم اشعالها خطا من قبل اميركا ضد دولة صانعة للحضارة وضد شعب حضاري كان في خضم مفاوضات دبلوماسية مع اميركا.

endNewsMessage1