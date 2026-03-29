حرس الثورة الاسلامیة یعلن تدمیر طائرة "E-3" الأمریکیة

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان له اليوم الأحد: رداً على الأعمال العدائية للجيش الأمريكي الإرهابي وعقب تدمير طائرات تزويد الوقود في قاعدة "الخرج"، تم بفضل الله وفي عملية صاروخية ومسيرة مشتركة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس، تدمير طائرة من طراز "E-3" المعروفة بـ "أواكس" ذات القدرة على الاستطلاع والقيادة والسيطرة الجوية، في قاعدة "الخرج" بالسعودية تدميرا كاملا، كما لحقت أضرار جسيمة بالطائرات الأخرى المجاورة لها.

وتظهر الصور المنشورة أن طائرة من طراز "أواكس E-3G سنتري" تحمل رقم التسجيل 0005-81 والتابعة للجناح الجوي 552 المتمركز في قاعدة "تینكر" الجوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، قد تم تدميرها خلال الهجوم الصاروخي وبطائرات مسيرة إيرانية على قاعدة "الخرج" الجوية.

تعد طائرة Boeing E-۳ Sentry واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية وحلفائها؛ فهي ليست مجرد منظومة استطلاع فحسب، بل تمثل آلة قيادة عملياتية في الحروب الحديثة.

وتقوم هذه الطائرة من خلال إنشاء صورة متكاملة وموحدة لميدان المعركة، بمهمة إدارة توجيه المقاتلات نحو الأهداف عملياً أثناء العمليات.

وتتمتع هذه الطائرة بالقدرة على تتبع أكثر من ٣٠٠ هدف في وقت واحد، بالإضافة إلى التوجيه العملياتي للمقاتلات وتخصيص الأهداف والتحكم في عمليات الاعتراض الجوي.

وتقدر القيمة الحالية لهذه الطائرة بنحو ٥٣٠ إلى ٦٠٠ مليون دولار.

