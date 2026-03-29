مقر خاتم الأنبیاء: ترامب لیس جدیرا بالثقة على الإطلاق

ورد "ذو الفقاري" " على تهديدات دونالد ترامب الأخيرة بشأن العمليات البرية أو احتلال أي نقطة من الأراضي الإيرانية بالقول: إن مقاتلي الإسلام ينتظرون مثل هذه الخطوات منذ زمن طويل، ليثبتوا أن العدوان والاحتلال لن يسفرا إلا عن الأسر المذل، والتمزيق، وفقدان المعتدين، وأن القادة والجنود الأمريكيين سيكونون طعاما جيدا لأسماك القرش في الخليج الفارسي.

وقال: إن ترامب ليس جديرا بالثقة على الإطلاق؛ لأنه في وقت ما يتحدث عن المفاوضات، وبعد ساعات فقط يقرر إدارة الحرب.

