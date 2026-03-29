وزير الخارجية الباكستاني يطلع عراقجي على جهود بلاده في اجتماع إسلام آباد

وأوضح عراقجي خلال هذه المحادثة الهاتفية جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المرتكبة بحق الشعب الإيراني، ولا سيما الهجمات على البُنى التحتية العامة والمدارس والمستشفيات والمراكز العلمية والمناطق السكنية.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية مؤكدا مسؤولية جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي في مواجهة انهيار كل القواعد القانونية الدولية نتيجة لانتهاك القوانين والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الامريكان والصهاينة ضد الإنسانية.

من جهته، أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني "محمد اسحاق دار" موقف بلاده المبدئي في إدانة الاعتداء العسكري على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران.

واطلع اسحاق دار وزير خارجية ايران على جهود بلاده لوقف الحرب، بما في ذلك عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية في إسلام آباد، معربا عن أمله أن تسفر المساعي الحميدة والجهود الإقليمية عن وقف فوري للحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

