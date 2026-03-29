عدد الشهداء الطلبة والمعلمون الایرانیون یرتفع الى281 شهیدا

وأفاد صادقي في تصريح له اليوم الاحد، أنه وفقا لآخر الإحصاءات في حرب شهر رمضان المبارك حتى يوم السبت (28 آذار/مارس) فقد ارتفع عدد الشهداء من الطلاب والمعلمين في ايران الى 281 شهيدا.

واوضح ان من بين هؤلاء الشهداء هناك 222 تلميذا ، 4 منهم في المراحل التمهيدية، و48 معلما و7 من الكوادر التربوية المتقاعدة.

وذكر أنه بحسب آخر الاحصائيات حتى الآن أصيب 185 تلميذا ومعلما.

وأشار رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم إلى أن 789 مؤسسة إدارية وثقافية وتعليمية تضررت وتعرضت للتدمير، ومن بينها 700 وحدة تعليمية، 40 مبنى إداري، 30 منشأة رياضية، 5 مخيمات طلابية و14 مركزا ثقافيا تربويا.





