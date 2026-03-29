الحرس الثوري: جامعات الكيان الصهيوني وأمريكا في منطقة غرب آسيا أهداف مشروعة لنا

وحذرت العلاقات العامة للحرس الثوري في البيان رقم 50 حكام أمريكا المجرمين، وقالت، استهدفت القوات الأمريكية-الصهيونية المعتدية الجامعات الإيرانية بالقصف لعدة مرات، وكان آخرها قصف جامعة "العلم والصناعة" في طهران.

واضافت: على حكام البيت الأبيض عديمي التدبير أن يعلموا أنه من الآن فصاعداً، تعتبر كافة جامعات الكيان المحتل والجامعات الأمريكية في منطقة غرب آسيا أهدافاً مشروعة لنا، وذلك حتى يتم استهداف جامعتين رداً على استهداف الجامعات الإيرانية.

وتابعت: ننصح كافة الموظفين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأمريكية في المنطقة، وسكان المناطق المحيطة بها، بالابتعاد لمسافة كيلومتر واحد عن الجامعات المذكورة لضمان الحفاظ على أرواحهم.

وقالت: إذا أرادت الإدارة الأمريكية ألا تكون جامعاتها في المنطقة ضمن الجامعتين المستهدفتين بالرد في هذه المرحلة، فعليها إدانة قصف الجامعات عبر بيان رسمي في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران؛ وإذا أرادت ألا تتعرض جامعاتها في المنطقة للإصابة بعد ذلك، فعليها كبح جماح القوات الوحشية لحليفها في الهجوم على الجامعات والمراكز البحثية، وإلا فإن التهديد يظل قائماً وسيدخل حيز التنفيذ.

