عراقجي ونظيره الباكستاني يبحثان هاتفيا بشان احدث التطورات الاقليمية

وافادت العلاقات العامة لمكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في اسلام اباد ان مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية السناتور محمد اسحاق دار تباحث هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس عراقجي حول احدث التطورات الجارية في المنطقة.

واكد الوزير الباكستاني ضرورة خفض التوترات، واعتبر الحوار والدبلوماسية بانهما مازالا السبيل العملي الوحيد لارساء السلام المستديم، مشددا على اهمية انهاء جميع الهجمات.

وتاتي مشاورات عراقجي واسحاق دار على اعتاب الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا المقرر عقده في اسلام اباد الاحد.

واُعلن بان الهدف من هذا الاجتماع الاقليمي هو بذل الجهود الجماعية لوقف الحرب في الشرق الاوسط واطلاق محادثات السلام.

