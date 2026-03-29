الحرس الثوري يعلن استهداف مصنعين مرتبطين بالصناعات العسكرية والفضائية الأمريكية في المنطقة

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: في أعقاب الإجراء الخبيث للعدو الأمريكي الصهيوني في استهداف البنى التحتية الصناعية لإيران انطلاقاً من الدول الجنوبية للخليج الفارسي، قام مقاتلو قوات الجوفضاء والبحرية التابعة للحرس الثوري، في عملية مركبة وهادفة، باستهداف مجمعين صناعيين تابعين ومرتبطين بالصناعات العسكرية والفضائية الأمريكية في المنطقة، تشمل مصنع ألمنيوم "إيمال" (EMAL) في الإمارات ومصنع ألمنيوم "ألبا" (ALBA) في البحرين.

واضافت: جدير بالذكر أن مصنع "إيمال" الذي يمتلك أطول خط إنتاج للألمنيوم في العالم وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، ومصنع ألمنيوم "ألبا" الذي يحظى باستثمارات ومساهمات من شركات أمريكية، لهما دور مؤثر في إنتاجات الصناعات العسكرية للجيش الأمريكي الإرهابي.

وقالت: إن رد إيران على تهديدات واعتداءات الأعداء الخبثاء، وبناءً على ما تم إعلانه مسبقاً، لن يكون من الآن فصاعداً على أساس قاعدة "العين بالعين"؛ بل سيتم توجيه ضربة أكثر فتكاً بالهيكلية العسكرية والاقتصادية للاعداء تتجاوز أي مستوى من مستويات العدوان.

