إیران تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النوویة
معرف الأخبار : 1766539
كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن بعض الجهات المعنية في طهران، بما في ذلك مجلس الشورى، تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "NPT" بصفة عاجلة.
وقالت الوكالة إن بعض المؤسسات ذات الصلة في إيران، ومنها البرلمان، تبحث مسألة الخروج من المعاهدة بشكل فوري، حيث بدأ يتبلور استنتاج نهائي في البلاد بأنه لا يوجد سبب للبقاء في المعاهدة.
وأضافت الوكالة أنه بموجب هذه المعاهدة، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفير ظروف الحماية والدعم لتمكين إيران من الانتفاع بالتكنولوجيا النووية السلمية ومستلزماتها.