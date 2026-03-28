الحرس الثوري : استهدفنا عدة صناعات ثقيلة للعدو وطائرة F16 أمريكية

وجاء في البيان الصادر عن حرس الثورة الإسلامية، أن "العدو الأمريكي – الصهيوني حاول من جديد بدناءة أمس، استهداف الصناعات غير العسكرية في إيران وذلك بعد فشله في مواجهة المحاربين الشجعان على الأرض والبحر.

وأضاف البيان : وفاء لصمود الشعب الإيراني ووحدتهم المقدسة، ودفاعا عن عزّة وكرامة إيران الإسلامية، وعرفانا بتضحيات شهداء الصناعات الوطنية وجميع الصناعيين والمنتجين في البلاد، نفذ المقاتلون الشجعان لدى القوات البحرية وقوات الجو - فضائية التابعة للحرس الثوري، خلال موجة متواصلة من عمليات "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا رسول الله (ص)"، نفذوا سلسلة من العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة استهدفت بعض الصناعات الثقيلة التابعة للعدو الصهيوني المعتدي في الأراضي المحتلة ونقاط أخرى، وتم تدمير جزء منها.

وتابع البيان : تزامنا مع هذه العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حاول سلاح الجو للعدو استهداف منصات الإطلاق التابعة للحرس الثوري عبر تسيير مقاتلات ومحلقات، إلا أن دفاعات الحرس الجوية أسقطت طائرة استراتيجية مسيرة من طراز MQ9 أمريكية في سماء شيراز (مركز محافظة فارس/جنوب البلاد)، كما تم استهداف مقاتلة أمريكية من طراز F16 جنوبي محافظة فارس، وتدميرها قبل وصولها إلى أحد مطارات المملكة العربية السعودية، حيث اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بهذه الضربة والأضرار التي لحقت بالمقاتلة.

وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بالقول : لقد حذرنا القادة السذج في أمريكا بأن أي هجوم على الأهداف الصناعية سيقابل برد مناسب؛ حيث كان هذا الهجوم مجرد تحذير، وفي حال تكرر استهداف الصناعات الايرانية، فإن ردنا القادم سيكون أبعد مما تتصورون.

