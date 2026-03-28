مخبر : "غروسي" شريك في دماء جميع الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب المفروضة

وكتب مخبر في صفحته عبر منصة "إكس" اليوم السبت : إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شريك في دماء جميع الشهداء الذين ارتقوا في الحربين الأخيرتين.



وأضاف : إن التقارير السياسية التي اعدّها غروسي حول الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، وعدم إدانته للاعتداء على منشآتنا النووية، والآن تشجيع العدو على شن هجوم نووي على المواقع النووية الإيرانية، الجميع يدفع البلاد نحو اتخاذ قرارات لا رجعة فيها.

