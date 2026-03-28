عمدة طهران: 28500 وحدة سكنية في طهران تضررت خلال حرب رمضان

وقال "زاكاني": في حرب الـ ١٢ يوماً، تضررت 8200 وحدة سكنية في طهران تضررت جراء العدوان الصهيوني على البلاد. ومن بين الوحدات المتضررة في حرب رمضان، هناك أكثر من ٢٤ ألف وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية.

وأشار إلى الخدمات الواسعة التي تقدمها البلدية للمتضررين من حرب رمضان، موضحا: بدأت عمليات الترميم للأضرار الجزئية، بما في ذلك تركيب الزجاج وإعادة التأهيل السريع ويشارك حالياً ألف و٩٢٠ من القوات الجهادية من جميع أنحاء البلاد جنباً إلى جنب في تقديم الخدمات. هناك ثلاثة آلاف وحدة تعاني من أضرار متوسطة وهي تأتي ضمن الأولوية التالية لعمليات إعادة الإعمار.

وأضاف: هناك أيضاً ما بين ٦٠٠ إلى ٧٠٠ وحدة سكنية بحاجة إلى إعادة بناء الهيكل الإنشائي وقرابة ٥٠٠ وحدة تتطلب إعادة بناء وإعمار كاملة وقد تعهدت بلدية طهران بتحمل ودفع تكاليف تعويض الأضرار لجميع هذه الوحدات.

وأكد "زاكاني"على استمرار الأنشطة العمرانية في العاصمة رغم كافة الظروف، قائلاً: إن الإدارة الحضرية لم تتوقف فحسب، بل إن المشاريع العمرانية الضخمة لا تزال مستمرة كما أن مترو طهران لم يتوقف عن العمل، بل أصبح يقدم خدماته بالمجان أيضاً.

