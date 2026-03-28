رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد لبزشكيان تضامنه مع إيران

ووفقًا لإدارة العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد يوم السبت، أجرى محمد شهباز شريف مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بيشكيان اليوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: خلال محادثتهما المطولة التي استمرت لأكثر من ساعة، أجرى زعيما البلدين مناقشات مستفيضة حول الأعمال العدائية الجارية في المنطقة وجهود السلام.

وأدان رئيس وزراء باكستان مجدداً وبشدة الهجمات الصهيونية (والأمريكية) المستمرة على إيران، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على البنية التحتية المدنية، وأكد مجدداً تضامن باكستان ودعمها للشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة.

وقدّم شهباز شريف تعازيه في استشهاد المواطنين الإيرانيين ودعا بالشفاء العاجل للجرحى والنازحين.

وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الإيراني على الجهود الدبلوماسية الجارية التي يبذلها هو ونائبه ورئيس أركان الجيش الباكستان للتواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج الفارسي والدول الإسلامية لخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام.

كما أطلع شهباز شريف الرئيس الإيراني على دعمه القوي لمبادرة السلام الباكستانية، وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل عملي مشترك لإنهاء الأعمال العدائية.

من جانبه أشاد الرئيس الإيراني بالجهود الدبلوماسية المخلصة لرئيس الوزراء الباكستاني وعرض عليه وجهة نظره بشأن الأعمال العدائية الصهيونية المستمرة ضد إيران؛ مؤكداً على ضرورة بناء الثقة لتيسير المفاوضات والوساطة؛ بحسب إدارة العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

هذا وبدأ العدوان العسكري المشترك بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ نحو شهر وقد تم تنفيذ هذا العمل في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة بعض دول المنطقة.

وعقب بدء العدوان العسكري المشترك بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا حاسمًا وموجهًا ومتناسبًا مع هذا العمل. وفي إطار هذا الرد المشروع، استُهدفت المواقع العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني في مدن مختلفة من فلسطين المحتلة، فضلًا عن القواعد والمراكز التي تنتشر فيها القوات الأمريكية في المنطقة، بضربات صاروخية وجوية دقيقة، وطائرات مسيرة.

