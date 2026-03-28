الجيش الإيراني: استهداف مراكز ستراتيجية للحرب الإلكترونية والرادار في حيفا

وأعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانه رقم 46، أنه تم منذ فجر اليوم استهداف المركز الستراتيجي للحرب الإلكترونية والرادار "إلتا" التابع لمنظومة الصناعات الجوية للكيان الصهيوني في ميناء حيفا، إضافة إلى مراكز تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية، وذلك عبر هجمات مكثفة نفذتها طائرات مسيرة تابعة للجيش.

وأوضح البيان، أن شركة الصناعات العسكرية "إلتا"، التابعة لمجموعة الصناعات الجوية بالكيان الصهيوني (IAI)، تعد من أبرز وأهم المراكز الرائدة في مجال الحرب الإلكترونية، وإنتاج أنواع متعددة من رادارات المصفوفات المرحلية، وأنظمة الإنذار المبكر، والمنظومات المحمولة جوا، فضلا عن تجهيزات توجيه ومراقبة الأقمار الصناعية.

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه، أن الأضرار التي لحقت بهذا المركز كان لها تأثير مباشر في تقليص قدرة العدو الصهيوني على تتبع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وكذلك الحدّ من كفاءة عمليات الدعم في مجال الحرب الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ العمليات بعيدة المدى وفي عمق الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أن مراكز تخزين الوقود في مطار بن غوريون، الواقع جنوب شرقي "تل أبيب"، والتي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، تعد من أهم مراكز دعم العمليات الجوية المشتركة للعدو الأمريكي-الصهيوني ضد ايران، وقد أدت هذه الضربات إلى مواجهة العدو صعوبات جدية في تزويد طائراته الحربية بالوقود.

وختم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانه، مؤكدا بأنه سيواصل تضحياته فداء للشعب، وامتثالا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، وأنه يبقى جنبا إلى جنب مع سائر المحاربين الشجعان لدى القوات المسلحة الايرانية، وبروح مستمدة من صمود الشعب، وبعون الله، سيكون منتقما لدماء قائد الثورة الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض)، وسائر الشهداء الابرار من القادة العسكريين والمسؤولين والمواطنين الابرياء.

endNewsMessage1