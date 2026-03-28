بزشكيان: سنرد بقوة على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمراكز الاقتصادية
كتب رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" يقول: لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أن إيران لن تشن هجمات استباقية، ولكن ردًا على الهجمات على البنية التحتية والمراكز الاقتصادية، سنرد بقوة على العدو أينما كان.
وأكد الرئيس بزشكيان اليوم، السبت 28 اذار/مارس في رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أن إيران لن تشن هجمات استباقية، ولكن ردًا على الهجمات على البنية التحتية والمراكز الاقتصادية، سنرد بقوة على العدو أينما كان.
وأضاف بزشكيان في رسالته: أقول لدول المنطقة، إذا كنتم تسعون إلى تحقيق التنمية والأمن، فلا تدعوا أعداءنا يخوضون الحرب من بلدانكم.