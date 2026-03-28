بزشكيان: سنرد بقوة على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمراكز الاقتصادية

وأكد الرئيس بزشكيان اليوم، السبت 28 اذار/مارس في رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أن إيران لن تشن هجمات استباقية، ولكن ردًا على الهجمات على البنية التحتية والمراكز الاقتصادية، سنرد بقوة على العدو أينما كان.

وأضاف بزشكيان في رسالته: أقول لدول المنطقة، إذا كنتم تسعون إلى تحقيق التنمية والأمن، فلا تدعوا أعداءنا يخوضون الحرب من بلدانكم.

