عراقجي لـ غوتريريش : تعطّل الملاحة في "مضيق هرمز" ناتج عن الحرب التي فرضتها أمريكا و"إسرائيل"

وتناول عراقجي خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات الإقليمية، واستمرار العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، بالإضافة إلى التطورات في لبنان.

وفي معرض إشارته إلى الانتهاك الصارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، جراء العدوان العسكري الأمريكي و"الإسرائيلي" على إيران، ذكر وزير الخارجية الايراني، الأمم المتحدة وأمينها العام، بمسؤوليتهما في إدانة هذا العدوان بشكل قاطع وصريح، ومحاسبة المعتدين وفقا للفصل السابع من الميثاق الأممي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التركيز على المصدر الرئيسي لانعدام الأمن بالمنطقة ومضيق هرمز، اي العدوان العسكري الأمريكي و"الإسرائيلي"؛ مبينا أن وضع مضيق هرمز لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الوضع العام للمنطقة، لأن تعطل الملاحة في المضيق ناتج عن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل".

وأدان "عراقجي"، أيضا، العدوان الوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني ضد لبنان وراح ضحيته مئات الأشخاص؛ مؤكدا بأن استمرار الإهمال واللامبالاة تجاه الخروقات الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وضد دول المنطقة، سيؤدي إلى تمادي هذا الكيان في اعتداءاته، وزيادة انعدام الأمن في المنطقة والعالم.

من جانبه، استعرض الأمين العام للأمم المتحدة، وجهات نظره بشأن الوضع في منطقة الخليج الفارسي، ومنطقة غرب آسيا، وأمن الملاحة البحرية.

