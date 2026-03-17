متحدثة الحکومة الإیرانیة: استشهاد طاقم المدمرة "دنا" مثال على انتهاک جمیع البروتکولات الدولیة

وقالت مهاجراني اليوم الثلاثاء في تصريح تلفزيوني، بعد مرور 18 يوما على الحرب المفروضة ضد ايران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيون : أنا ممتنة للنساء في بلادي اللواتي قدّمن الدعم والاسناء من اجل الحفاظ على العائلات صامدة في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة.

وأضافت : أقدر تضحيات عائلات الشهداء، من الأمهات، والزوجات، والأبناء، وجميع الأعزاء الذين فقدوا أبناءهم في هذه الحرب وفي الحروب السابقة، وأثني على صمودهم وثباتهم في حماية الوط، نُقبل أياديهم، وليكونوا على يقين بأن النصر سيكون حليفنا.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أنه سيتم اليوم توديع شهداء المدمرة "دنا" الإيرانية، مؤكدة : إنهم شهداء ارتقوا ظلما وفي جريمة انتهكت كل البروتوكولات العالمية.

كما تطرقت الى اخر الإحصائيات المتعلقة بالشهداء الذين ارتقوا خلال 18 يوما من الحرب العدوانية ضد ايران، مصرحة : لقد بلغ عدد الشهيدات إلى 227 امرأة، وأصيبت 3210 خريات، واستشهدت امرأتان من الحوامل كما كان لدينا 204 شهيدا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و 13 اخرين لا تعدو أعمارهم عن الخمس سنوات.

وأشارت مهاجراني إلى استهداف الأعداء قرية بالقرب من مدينة أراك وسط البلاد، موضحة : استشهد في هذه الجريمة طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام، واسمه مجتبى، مع شقيقته البالغة من العمر عامين ووالدته وجدته في مكان سكني، ولم يكن أي منهم عسكريا.

