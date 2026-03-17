الجيش الايراني يشن هجمات بالمسيرات على المراكز الهامة والاستراتيجية في الكيان الصهيوني

وجاء في بيان رقم 31 للعلاقات العامة للجيش الايراني ان هذه الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المراكز التكنولوجية والسيبرانية ومصانع رافائيل الصهيونية لصنع السلاح.

واضاف البيان ان هذه الهجمات ما زالت متواصلة موضحا ان مراكز التكنولوجية والسيبرانية في الكيان الصهيوني توفر البرمجيات للاسلحة الموجهة والمعدات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتزود جيش الاحتلال باحداثيات عن مراكز مجتمعية في ايران.

يذكر ان مصانع رافائيل الصهيونية تطور اسلحة الدمار الشامل ومنظومات الدفاع الجوي كالقبة الحديدية وسلاح الطائرات المسيرة في الكيان الصهيوني.

