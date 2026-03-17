قالیباف: مضیق هرمز لن یعود الى وضعه السابق

وقال قاليباف في مقابلة مع قناة خبر الايرانية اليوم الثلاثاء: ان العدو كان يتصور باستشهاد قائد الثورة فان نظام الجمهورية الاسلامية سيسقط لكنه لم يحقق ايا من اهدافه، لكننا حققنا هدفنا باقتدارنا في الساحة وفي حضور الجماهير، مشيرا الى ان مؤامرة الارهابيين في الداخل والهجمات الصهيونية الغاشمة ومنها فاجعة ميناب لم تكن مصادفة وانما هي مخططات متعمدة يحاولون تنفيذها.

واشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالصلات العميقة بين قائد الثورة والشعب وبسالة القوات المسلحة، وجميع فئات الشعب لاسيما قوات التعبئة التي تتواجد في الساحة على مدار اليوم ، مما ادى الى احباط مخططات العدو.واوضح انه من المحتمل ما دامت اجراءات الكيان الصهيوني وامريكا لم تحقق اهدافها فمن الممكن تصاعد حدة التوتر في المنطقة وهناك قلق من استهداف البنى التحتية في ايران والمنطقة، مشيرا الى الرئيس الامريكي ترامب يتخذ قراراته بناء على معلومات خاطئة حيث كان يتوقع ان يحقق انتصارا في غضون 72 ساعة وان الكيان الصهيوني يستغل قدرات امريكا لتحقيق مآربه المشؤومة.

ولفت قليباف الى ان ترامب يطلق يوميا عدة اكاذيب للتغطية على يأسه وعجزه، والكيان الصهيوني يمارس الضغوط على الامريكان، مما تسبب في مشكلات اقتصادية للمجتمع الامريكي ونشاهد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، ناصحا دول المنطقة بان تواجد امريكا لا يجلب لهم الامن، وهذا الامر اصبح واضحا في الوقت الحاضر.

وبشأن مضيق هرمز قال قاليباف: اليوم اذا كان مضيق هرمز مغلقا فليس بارادتنا وانما من اجل الدفاع عن انفسنا، لم نعتزم استهداف دول الجوار، ولكن عندما يطلق العدو الصواريخ من تلك المناطق أ لا يجب ان نرد على العدو؟ هذا حق مشروع لنا ويجب ان ننفذه، اليوم العديد من سفنهم لا تعبر لان الظروف غير متوفرة، من الآن فصاعدا وبسبب التدخلات التي جرت، فان مضيق هرمز من الناحية القانونية وحركة العبور لا يمكن ان يكون مثل وضعه السابق لانه يفتقد الى الأمن في الفترة الماضية، ومضيق هرمز لن يعود الى وضعه السابق.

endNewsMessage1