إیران تدین استمرار الاعتداءات الصهیونیة على لبنان

وأدان "بقائي" اليوم الثلاثاء، الهجمات الوحشية التي ارتكبها الکیان الصهيوني على المناطق السكنية والمدنية في لبنان ولا سيما في جنوب هذا البلد ومنطقة البقاع وضاحية بيروت والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ۸۰۰ شخص وإصابة آلاف الجرحى وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.

وأكد متحدث الخارجیة: يشكل قصف المناطق السكنية وقتل المدنيين والطاقم الطبي ومساعدي الإغاثة وتدمير البنية التحتية الحيوية في لبنان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ويمثل تجسيداً واضحاً للجريمة الحربية والجريمة ضد الإنسانية ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل غير مبال تجاهه.

وأکد "بقائي": إن استمرارتقاعس المجامع الدولية المسؤولة تجاه انتهاك وقف إطلاق النار المستمر وجرائم الکیان الصهيوني، في ظل تواطؤ ودعم الولايات المتحدة لهذه الجرائم، شجع هذا الکیان على تصعيد انتهاکاته وزيادة جرائمه.

وقدم "بقائي" التعازي لأسر الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وشدد على دعم إيران للبنان في مواجهة الاحتلال الصهیوني وذكّر بمسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوفاء بواجباتهم في محاسبة مرتکبي الجرائم ومنع انتهاك السلام.

