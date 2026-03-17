الرئیس بزشکیان: استسلام الشعب الایرانی مجرد اضغاث احلام الاعداء

جاء ذلك في رسالة لرئيس الجمهورية بمناسبة مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء المدمرة "دنا"، داعيا فيها الشعب الايراني العظيم الى المشاركة الجماهيرية والحماسية في هذه المراسم، قائلا: يستقبل اليوم ابناء الشعب الايراني الشجاع والصبور،الشباب البواسل المظلومين الذين لبوا نداء السلام في المياه الدولية على بعد الاف الاميال من الحرب المفروضة .لكن اعداء الحرية والامن وفي عمل جبان وخبيث قام باستهداف جنود الوطن الشرفاء منتهكين بذلك كافة القوانين الدولية والاخلاقية والانسانية، مبثبتين مرة اخرى ماهية اعمالهم الارهابية امام مرآى العالم اجمع.

وتابع مؤكدا: فليعلم الاعداء المكارين ان وراء كل اسم شهيد من شهداء العظماء هنالك الف بطل شامخ يجعل استسلام الشعب الايراني مجرد اضغاث احلام للاعداء.

وجاء نص الرسالة كالآتي:

اليوم وغدا ترتفع جثامين 84 من الابطال البواسل الطاهرة على الاكف وبمراسم حماسية وجليلة سيتم تشييعهم بين ابناء وطنهم المخلصين الى مثواهم الاخير ليحتضنهم تراب الوطن، فيما بقي 20 اخرين من رفاقهم مفقودي الاثر ومخلدين في اعماق البحار.

يستقبل اليوم ابناء الشعب الايراني الشجاع والصبور،الشباب البواسل المظلومين الذين لبوا نداء السلام في المياه الدولية على بعد الاف الاميال من الحرب المفروضة .لكن اعداء الحرية والامن وفي عمل جبان وخبيث قام باستهداف جنود الوطن الشرفاء منتهكين بذلك كافة القوانين الدولية والاخلاقية والانسانية، مبثبتين مرة اخرى ماهية اعمالهم الارهابية امام مرآى العالم اجمع.

الان وبعد انتظار يعود شهداء المدمرة "دنا" الابطال من وراء البحار لينعموا بالامان في احضان وطنهم ايران. وضمن تقديم اخلص التعازي مددا الى الشعب الايراني المحزون وخاصة عوائل الشهداء العظماء، ادعو كافة المواطنين ليثبتوا مرة اخرى تقديرهم لأبناء وطنهم وتضحياتهم ودمائهم الطاهرة . فليعلم الاعداء المكارين ان وراء كل اسم شهيد من شهداء العظماء هنالك الف بطل شامخ يجعل استسلام الشعب الايراني مجرد اضغاث احلام للاعداء.

مسعود بزشيكان

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

endNewsMessage1