عراقجي : على الدول المجاورة توضيح موقفها بشأن تشجيع الولايات المتحدة على قتل المدنيين في إيران

وكتب وزير الخارجية الإيراني مساء أمس الاثنين في حسابه على منصة “إكس”: لقد استشهد مئات المدنيين الإيرانيين، بما في ذلك أكثر من 200 طفل، في هجمات الکیان الصهيوني والولايات المتحدة.

وأضاف: في الوقت نفسه، نُشرت تقارير تفيد بأن بعض الدول المجاورة التي تستضيف القوات الأمريكية وتوفر الأرضیة والإمکانیة لاستخدام أراضيها لمهاجمة إيران، قد لعبت دورا نشطًا في التحریض والتشجيع على هذه المجزرة.

وأکد عراقجي: من هذا المنطلق، نتوقع أن تتضح مواقف هذه الدول على الفور وبشكل شفاف.

