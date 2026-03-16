قائد الثورة یوعز باستمرار عمل المسؤولین المعینین من قبل القائد الشهید

وقال قائد الثورة الاسلامية في بيان:

بأسمه تعالى

بعد استفسار بعض مدراء ومسؤولي الاجهزة التي تم تعيينهم فيها مباشرة من قبل القائد الشهيد (قدس الله نفسه الزكية)، اعلن انه في الوقت الحاضر ليس هناك حاجة الى تجديد أمر التعيين لأي منهم، ومن الضروري الاستمرار في عملهم على اساس التدابير والسياسات التي اتخذت في زمن حياة الفقيد السعيد.

اسأل الباري تعالى ان يوفق الجميع في اداء مسؤولياتهم.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.

endNewsMessage1